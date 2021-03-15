3.5 مليون روسي تلقوا جرعتين من لقاح "سبوتنيك في"

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، الاثنين، إن عدد الذين تلقوا جرعتين من لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19 في روسيا بلغ 3.5 مليون.

وأضاف كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يتولى تسويق لقاح (سبوتنيك في) عالميا، أن هذا الرقم يضع روسيا بين الدول الخمس الأولى في توزيع لقاحات كوفيد-19، إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، من حيث التطعيم الكامل للأفراد.

وقال إن عدد المواطنين الروس الذين قالوا إنهم تلقوا جرعتي اللقاح يعادل حوالي 2.4 في المئة من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا.

وأظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن ذلك يقل عن متوسط يبلغ 3.8 بالمئة في أرجاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.