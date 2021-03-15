أفضل أنواع الشاي التي يمكن تناولها لنوم طويل وصحي (صور)‎

يعاني العديد من الأشخاص من النوم المتقطع وصعوبة النوم، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تبين أن أكثر من ثلث الأمريكيين ينامون أقل من 7 ساعات من النوم ليلًا، مما قد يؤدي إلى المضاعفات الصحية، منها زيادة خطر الإصابة بالقلب واضطرابات المزاج.

وإذا كنت تكافح من أجل النوم، يمكن للشاي المناسب إحداث فرق كبير، ويوصي الخبراء بأنواع من الشاي للحصول على نوم هانئ ليلاً ومنها:

شاي البابونج

يمكن لشاي البابونج أن يؤثر إيجابيا على طريقة ونوعية نومك، وبما أن القلق هو سبب رئيسي لاضطرابات النوم، قد يكون شاي البابونج قادرًا على المساعدة في ذلك.

وكانت العديد من الدراسات قد ربطت البابونج بتقليل مستويات القلق، وأوضحت إحدى التجارب السريرية أن نوعية النوم تتحسن عندما يستهلك كبار السن البابونج.

شاي جذور الفاليريان أو الناردين

تستخدم جذور الفاليريان كمكمل طبيعي للنوم في شكل كبسولات، وهو مفيد للغاية عند تناوله في الشاي.

وتم استخدامه لعدة قرون في الطب التقليدي لتعزيز النوم والاسترخاء، كما يحتوي على مضادات للأكسدة لها خصائص مهدئة.

شاي زهرة الآلام

يعد تناول كوب من شاي زهرة الآلام طريقة جيدة للاسترخاء في نهاية المساء، ومثل العديد من الأعشاب الأخرى المستخدمة للنوم والقلق، تعمل زهرة الآلام على تقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه البعض في الدخول في النوم، ويُعتقد أيضًا أنه يساعد في علاج أعراض انقطاع الطمث، كما أظهرت إحدى الدراسات أن مزيجًا من زهرة الآلام وجذور الناردين كانت فعالة مثل حبوب النوم.

شاي الكركم

لا يعتبر الكركم مجرد إضافة لذيذة إلى حسائك المفضل، إلا أنه شايًا رائعًا يساعد على النوم.

ولشاي الكركم تأثير مهدئ، وهو مركب مضاد للالتهابات بشكل طبيعي، ويمكن أن يساعد في تحسين صحة المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي.