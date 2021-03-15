الإمارات تزود قطاع غزة بشحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة ثانية من اللقاح الروسي ”سبوتنيك – في“ المضاد لفيروس كورونا المستجد مؤلفة من 38700 جرعة إلى قطاع غزة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فقد تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية جرعات اللقاح المضاد للفيروس المخصصة لقطاع غزة، عبر معبر رفح مساء يوم الخميس الماضي“.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن ”ذلك الدعم يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة“، مثمنة ”دور دولة الإمارات في ذلك الإطار، وكذلك كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة“.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة؛ وفق وكالة ”وام“.

وكانت الإمارات قد أرسلت في فبراير الماضي 20 ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيك – في“ الروسي المضاد لكوفيد-19، كما أرسلت حينها 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.

وفي بداية عام 2021، أرسلت الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة، حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.