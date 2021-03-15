الصحة العالمية: لا توجد أدلة على مشاكل صحية ناجمة عن لقاح "أسترازينيكا"

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم المنظمة لرويترز: ”بمجرد أن تتوصل منظمة الصحة العالمية إلى فهم كامل لهذه الأحداث، فستطرح على الفور كل النتائج وأي تغييرات غير متوقعة للتوصيات الحالية على عامة الناس“.

وأضاف: ”حتى اليوم لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ اللقاح، ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم؛ حتى يمكننا إنقاذ الأرواح ومنع الإصابة بحالات مرضية شديدة من الفيروس“.