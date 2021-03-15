اتفاقات لإنتاج لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في دول أوروبية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد مطورو لقاح سبوتنيك-في، المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، أنهم توصلوا إلى اتفاقات لإنتاجه في دول أوروبية، في وقت تنظر فيه وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصا رسميا.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف في بيان، إن منظمته ”توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج سبوتنيك-في“.

وأوضح دميتريف، أنه من شأن الاتفاقات أن تفسح المجال لإمداد الأسواق الأوروبية بلقاح سبوتنيك-في ”فور صدور الترخيص من قبل وكالة الأدوية الأوروبية“.

وفي حال ترخيصه، سيكون سبوتنيك-في، أول لقاح مضاد لكورونا غير غربي يحصل على إذن لاستخدامه في دول الاتحاد.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية النظر في مسألة ترخيص سبوتنيك-في، في وقت سابق هذا الشهر، لكن بضع دول في الاتحاد الأوروبي بدأت توزيعه بالفعل.

ورخّصت المجر لقاح سبوتنيك في شباط/ فراير وبدأت استخدامه بينما طلبت جمهوريتا تشيكيا وسلوفاكيا جرعات منه، وأكدتا أنهما لن تنتظرا موافقة الوكالة الأوروبية عليه.

وبحسب مطوري اللقاح، تم تسجيل سبوتنيك-في، في أكثر من 50 بلدا.

وسجّلت روسيا سبوتنيك-في، في آب/ أغسطس قبيل اختبارات سريرية واسعة النطاق؛ ما أثار قلق بعض الخبراء في الداخل والخارج حيال العملية التي تمت سريعا.

ونشرت مجلة ”لانسيت“ الطبية الرائدة الشهر الماضي نتائج تظهر أن اللقاح آمن، وأن نسبة فاعليته تبلغ أكثر من 90 في المئة.

وذكر صندوق الاستثمار الروسي الاثنين، أن 3.5 مليون شخص في روسيا تلقوا جرعتي لقاح سبوتنيك-في.