وكالة: ظهور أعراض غريبة على امرأة دنماركية توفيت بعد تلقيها لقاح أسترا زينيكا

أعلنت وكالة الدواء الدنماركية مساء الأحد، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، ظهرت عليها أعراض ”غريبة جدا“.

وقالت الوكالة، إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة، كما تعرضت لنزيف.

وكانت برامج التطعيم الأوروبية شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين جراء تقارير أفادت بأن بعض مَن تم تطعيمهم بلقاح أسترا زينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية: إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي -أيضا- يوم الجمعة.

ويوم الأحد قالت شركة أسترا زينيكا: إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.