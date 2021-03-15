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للنساء بعد سن الأربعين.. لا تتناولي...
تاريخ النشر: 15 مارس 2021 8:26 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2021 9:00 GMT

للنساء بعد سن الأربعين.. لا تتناولي هذه الأطعمة أبدا

عندما تبلغ المرأة سن الأربعين، يجب أن تهتم بنظامها وعاداتها الغذائية، وأول شيء يحتاج إلى التعديل هو قائمة الأطعمة التي تتناولها، حيث ينبغي الاهتمام بتزويد الجسم

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

عندما تبلغ المرأة سن الأربعين، يجب أن تهتم بنظامها وعاداتها الغذائية، وأول شيء يحتاج إلى التعديل هو قائمة الأطعمة التي تتناولها، حيث ينبغي الاهتمام بتزويد الجسم بالطاقة بشكل صحيح والمساعدة في إبطاء عملية الشيخوخة قدر الإمكان.

لذا، يجب التخلص من بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ضررا طويل المدى.. وهذه الأطعمة هي:

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المشروبات السكرية

سواء كانت المشروبات الغازية أو عصائر الفاكهة أو الشاي المثلج المعبأ في زجاجات، فإنه يجب الابتعاد عن المشروبات السكرية عند بلوغ الأربعين من العمر.

وربطت الدراسات الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية بأمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة.

ووجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا علبة من المشروبات السكرية في اليوم الواحد معرضون لخطر الإصابة بالنقرس أعلى بنسبة 75٪ فضلا عن مرض السكري من النوع الثاني، كما أن شرب المشروبات السكرية يرتبط أيضا بالسمنة.

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اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والهوت دوج واللحوم الباردة على النترات المسببة للسرطان والتي تحتوي على أطنان من الصوديوم المسبب لارتفاع ضغط الدم.

وكانت قد وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية أن نترات الصوديوم تزيد من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يتلف الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

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البطاطس المقلية

وجدت دراسة جديدة أن تسخين الزيت أثناء القلي السريع يقلل من كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية إلى زيادة الوزن.

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المخبوزات

يعد الكعك والبسكويت من الأطعمة المليئة بالسكر المضاف الذي يمكن أن يكون له تأثير شديد على البشرة والتسبب في الشيخوخة.

 

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