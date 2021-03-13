طرق طبيعية آمنة لعلاج القيء لدى الأطفال

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة القيء، خاصة بين الأطفال، وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها التسمم الغذائي ودوار الحركة.

ومع أن العلاجات الطبية والأدوية تكون الخيار الأول إلا أن الاعتماد عليها ليس مناسبا للأطفال كونها أكثر حدة عليهم، ولذلك، وأوردت مجلة ”أونلي ماي هيلث“ طرقا طبيعية آمنة لعلاج القيء لدى الأطفال.

زيادة السوائل

زيادة السوائل تعد من أول وأفضل الطرق لتخفيف حالة القيء خاصة لدى الأطفال، إذ عادة ما يكون السبب الرئيس هو الجفاف، فضلا عن أنه يسبب الجفاف بدوره.

وبجانب تعزيز السوائل، يوصى بالامتناع عن منح الطفل أي أطعمة صلبة حتى تتحسن حالته، مع التركيز على عصائر الفاكهة الحمضية أو ماء الـ ORS أو الحساء الصافي.

العسل والزنجبيل

هذا المزيج الطبيعي فعال في مكافحة السعال والبرد إضافة إلى معالجة القيء، ويُنصح بمنحه للطفل 2-3 مرات في اليوم حتى يشعر بالارتياح، فبجانب علاج القيء، سيساعد المشروب في تعزيز عملية الهضم.

النعناع

يتميز النعناع بخصائص مهدئة تساعد في تخفيف القيء والغثيان وتهدئ المعدة، وكل ما يتطلبه الأمر هو تحضير كوب من عصير أو ماء النعناع مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل.

القرفة

توفر القرفة راحة فورية من الغثيان والقيء بجانب أنها تفيد الجهاز الهضمي وتعزز صحته، كما أنها تساعد في حالة التسمم، إذ تطرد السموم من الجسم.

ماء الأرز

أحد أبرز علاجات القيء للأطفال، ويقدم راحة فورية من التهاب المعدة الذي كثيرًا ما يسبب القيء، ويمكن استخدامه لمدة 2-3 أيام أو حتى يُلاحظ تحسن.