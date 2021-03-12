5 أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بالإسهال.. وأخرى عليك تجنبها

إذا كنت تعاني من الإسهال، فقد يكون الطعام هو آخر الاهتمامات، إلا أنه من الضروري الاهتمام بالتغذية الجيدة أثناء نوبة الإسهال.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تجعل اضطراب المعدة أسوأ، لذا من المهم تناول الأطعمة الخفيفة، وفيما يلي بعض الأطعمة الموصى بها لمرضى الإسهال، والأطعمة التي يجب تجنبها:

النشويات والحبوب قليلة الألياف

يوصى باتباع نظام غذائي منخفض الألياف عند الإصابة بالإسهال؛ لأنه يجعل عملية الهضم أسهل، ويقلل من تكرار حركات الأمعاء، ويساعد الأرز المسلوق، والمكرونة، والقمح، والشوفان، في السيطرة على الأمر.

الخضار المسلوق

يعد هضم الخضار النيئ صعبًا، ويمكن أن يسبب عدم الراحة على شكل غازات وانتفاخ، لذلك تكون الخضراوات المسلوقة أفضل عند الإصابة بالإسهال، ويمكن تناول الخضراوات المسلوقة، مثل: الفاصوليا الخضراء، والبطاطا، والجزر.

الحساء والمقرمشات

يساعد الحساء بتجديد مستويات السوائل والمغذيات، كما يعد البسكويت مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الملح، حيث يؤدي الإسهال إلى خسارة كبيرة في السوائل والمعادن، مثل: الصوديوم، والبوتاسيوم، لذا فإن الأطعمة المالحة مناسبة في هذه الحالة.

الدواجن قليلة الدهن

تحتوي الأطعمة الدهنية على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تجعل الإسهال أسوأ، لذا يجب الاعتماد على اللحوم قليلة الدسم مثل الدجاج منزوع الجلد أو الديك الرومي، كما يجب طهي اللحم وتناوله دون توابل، لأن التوابل يمكن أن تهيّج المعدة، ويمكن استبدالها بالأعشاب الجافة أو الطازجة، مثل: الريحان، أو البقدونس، أو الزعتر، أو الكزبرة.

البيض

ويعد البيض المطبوخ آمنًا للاستهلاك عند الإصابة بالإسهال، ويجب تناوله دون الزبدة أو الجبن أو التوابل.

وهناك بعض الأطعمة التي تسبب تفاقم الإسهال، وهي:

الأطعمة الغنية بالدهون

تسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون بنوبة إسهال أسوأ، وعادةً ما تستغرق الدهون وقتًا أطول للهضم، لذا فهي تبطّئ حركة الطعام.

منتجات الألبان

قد لا تتمكن من هضم منتجات الألبان أثناء الإصابة بالإسهال، وتشمل منتجات الألبان التي يجب تجنبها: الحليب، والجبن، والقشدة، والزبدة.

الأطعمة الحارة

تهيج الأطعمة والتوابل الحارة الجهاز الهضمي، وتزيد من الانقباضات، لذا يجب تجنبها أثناء الإصابة بالإسهال.

الأطعمة السكرية

يجب تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، وتلك التي تحتوي على مواد تحلية صناعية، مثل: ستيفيا، والأسبارتام، والمخبوزات، والحلوى، والصودا، عند الإصابة بالإسهال.

الأطعمة التي تسبب الغازات

هناك بعض الأطعمة التي تسبب الغازات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الإسهال، وزيادة الانزعاج، مثل: الفاصوليا، والبقوليات، والحمص، والخضراوات، مثل: البروكلي، والملفوف، والقرنبيط، كما أن مضغ العلكة يجعلك تبتلع الكثير من الهواء الذي يؤدي إلى الغازات، فضلًا عن المشروبات الغازية.