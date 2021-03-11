دراسة: الحمية الغذائية النباتية تقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

كشفت دراسة جديدة، أن الحمية الغذائية النباتية تجعل متبعيها أقل عرضة للمعاناة من السكتة الدماغية من آكلي اللحوم.

تتبعت مجموعة الباحثين الأمريكيين في كلية الطب بجامعة هارفارد النظام الغذائي لأكثر من 200 ألف شخص على مدى 25 عاما، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أغذية نباتية صحية، نحو 12 حصة يوميا في المتوسط، كانوا أقل عرضة للمعاناة من السكتة الدماغية بنسبة 10% من أولئك الذين تناولوا الأطعمة النباتية الأقل صحية أو لحوما.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أظهرت الأبحاث السابقة أن اتباع نظام غذائي نباتي يخفض مستويات فيتامين (د) لدى الأطفال ويمكن أن يضعف عظام البشر بشكل عام.

كما حذر خبراء آخرون من أن نقص العناصر الغذائية مثل: فيتامين B12 والكالسيوم والزنك والبروتين عالي الجودة في الوجبات الغذائية النباتية يمكن أن يؤدي -أيضا- إلى أضرار جسيمة للجهاز العصبي للأطفال وسوء التغذية.

ومع ذلك كشف الباحثون -أيضا- أن الوجبات الغذائية النباتية تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحتى هذه الدراسة الحديثة، لم تبحث العديد من الدراسات فيما إذا كانت الوجبات الغذائية النباتية مرتبطة بخطر السكتة الدماغية.

والآن ينصح الباحثون باعتماد نظام غذائي نباتي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، والحد من تناول الحبوب المكررة والسكريات المضافة، للحد من خطر السكتة الدماغية.

وقال مؤلف الدراسة ميجو بادن في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن بولاية ماساتشوستس: ”تظهر العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، من أمراض القلب إلى مرض السكري، والآن أظهرت دراستنا أن هناك علاقة بين هذا النوع من النظام الغذائي الصحي والتقليل من خطر السكتة الدماغية“.