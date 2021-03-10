مصر تعلن ترخيص 4 لقاحات مضادة لكورونا

أعلنت هيئة الدواء في مصر، اليوم الأربعاء، أنه تم منح رخصة الاستخدام الطارئ حتى الآن لأربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، مشيرة إلى أنه يوجد لقاحان حاليا يتم تقييمهما ليحصلا على الرخصة ذاتها.

وقال المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمود ياسين، إن اللقاحات التي تم منحها رخصة الاستخدام الطارئ تشمل كلا من ”سينوفارم“ الصيني، و“سبوتنيك V“ الروسي.. ولقاح ”كوفيشيلد – أسترازينيكا“ من إنتاج معهد سيرم الهندي، و“أسترازينيكا – AZD 1222″ المستورد من كوريا الجنوبية، اللذين تعاقدا على نقل تقنية تصنيع اللقاح من شركة ”استرازينيكا“ البريطانية.

ولفت إلى أنه كان للهيئة دور كبير يتسق مع توجيه الدولة الخاصة بتوفير الاحتياجات الدوائية بالتزامن مع جائحة كورونا، وكان آخرها التدخل بنظام التسجيل والاستخدام الطارئ للمستحضرات الصيدلية والحيوية، وهو إجراء استثنائي قائم على دراسة المخاطر لتقييم المستحضرات الصيدلية والحيوية غير المسجلة، والتي يمكن استخدامها في حالات طوارئ الصحة العامة مثل: انتشار الأوبئة، متضمنة تفاصيل المتطلبات الفنية لهذه الموافقة والاشتراطات الواجب استيفاؤها من قبل الشركة المنتجة.

وتابع: ”تم تطبيق ذلك على اللقاحات الخاصة بكورونا، إذ تم تسجيل عدد منها للطوارئ مثل: لقاح سينوفارم، ولقاح استرازينيكا، واللقاح الروسي“، مضيفا: أن ”الاستخدام الطارئ يعنى الموافقة على تداول تلك المستحضرات لفترة محددة لضمان سرعة توافرها بجمهورية مصر العربية فى حالات الأزمات والطوارئ، وذلك بعد تقييم واستيفاء متطلبات أمان وجودة وفاعلية اللقاح، ضمانا لأمان وجودة وفاعلية تلك المستحضرات، وذلك من خلال تقييم الملفات الخاصة بجودة المستحضرات وجميع الدراسات ما قبل الإكلينيكية، والدراسات الإكلينيكية قبل السماح بتداولها“.