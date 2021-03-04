مصر تبدأ تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا

بدأت مصر، اليوم الخميس، تطعيم مواطنيها بلقاح فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، ممن سجلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في مصر، إن المواطنين المقرر تطعيمهم اليوم هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمي للتوجه إلى المستشفى وموعد التطعيم، ليتم البدء بهم.

وأضاف عبدالفتاح أن الموقع الإلكتروني ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن نحو 157 ألف مواطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، أنه لا يوجد تفرقة بين أي مواطن وآخر، وكل اللقاحات آمنة وفعالة، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم.

ولفت إلى أن المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.