بعد الحصول على لقاح كورونا.. تناول هذا المشروب

مع الاستمرار في وصول لقاح فيروس ”كورونا“ المستجد لجميع أنحاء العالم، وتلقي العديد من الأشخاص الجرعة الأولى والثانية من اللقاح، كشف مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي عن الإجراءات التي يمكن القيام بها فورا بعد إعطاء الحقنة لتلافي الأعراض المحتملة.

واقترح المركز شرب الكثير من السوائل بعد أخذ الحقنة، خاصة عند المعاناة من الحمى، حيث يجب الحفاظ على رطوبة الجسم. وتبين أن هناك مشروبا واحدا يجب تناوله بعد الحصول على اللقاح.

وأوصى الخبراء بضرورة تناول الشاي الأخضر، سواء باردا أو ساخنا، حيث يعتبر هذا المشروب وسيلة جيدة لإعادة الترطيب للجسم.

ووفقا لدراسة أجريت في عام 2020 ونُشرت في مجلة Frontiers، تبين أن الشاي الأخضر يساعد في محاربة فيروس COVID-19، حيث تعمل بعض المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر وكذلك الشوكولاتة الداكنة على تثبيط وظيفة أحد الإنزيمات الرئيسية في الفيروس، وعندما يفقد هذا الإنزيم وظيفته، لا يصبح الفيروس قادرا على التكاثر والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

بالإضافة لذلك، يوفر تناول الشاي الأخضر أيضا مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، حيث تشير الدراسات إلى أنه يقلل من خطر الوفاة من مرض السكري ويساعد الأشخاص على التعافي من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.