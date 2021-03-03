اتفاق تونسي روسي على توفير مليون جرعة من لقاح "Sputnik V" ‏‎

اتفق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على تسليم مليون جرعة تلقيح ”Sputnik V“ بشكل أسرع، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون لمحاربة انتشار فيروس كورونا، بينما تواجه الحكومة التونسية انتقادات لاذعة بسبب تأخر توفير اللقاح.

وناقش الطرفان، أثناء مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية، وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين تونس وروسيا في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، معربًا عن رغبته بتطويرها.

وأشار البيان إلى أن المشيشي أكد للافروف على ضرورة إيجاد حل سريع للطلبة التونسيين الذين يدرسون في روسيا والذين لم يتمكنوا من العودة الى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا أن روسيا تنوي زيادة عدد السياح انطلاقًا من هذا الصيف، خاصة أن تونس أصبحت لدى الكثير من الروس الوجهة الأولى، وفق ما جاء في البيان.

والجدير بالذكر أن الحكومة التونسية تواجه انتقادات لاذعة بسبب التأخر في شراء اللقاحات، بالرغم من ارتفاع عدد المصابين والموتى بفيروس كورونا.

وطالب سياسيون ونواب بضرورة فتح تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية التي منعت وصول اللقاحات إلى تونس.