بينها ضيق التنفس.. هكذا يؤثر الطقس البارد على الجسم‎

يرتبط عادة الطقس البارد بعدة مشاكل، خاصة البرد والإنفلونزا فضلاً عن زيادة فرص السقوط والإصابات بسبب الجليد وغيره.

إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، إذ يمكن للطقس البارد، وخاصة الشديد، أن يؤثر على الجسم بأكثر من طريقة غير متوقعة، وهو ما نوضحه فيما يلي:

الجفاف

يساهم الطقس البارد في الإصابة بالجفاف، وليس المرتبط بالجسم فقط، بل يسبب جفاف الجلد أيضاً وتقشرها؛ لأن ذلك الهواء البارد يسحب الرطوبة من الجسم.

ضيق النفس

يمكن للهواء البارد أن يسبب ضيقاً أو صعوبة في التنفس؛ وذلك لأنه يكون جافاً ويساعد في تهيج الرئة، ويزيد خطر هذه المشكلة لدى الأشخاص المصابين بالربو وداء الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية الحاد.

تقرح اليدين

قد يسبب الطقس البارد تقرحا وتورما في اليدين والأصابع، وهي حالة التهابية تحدث في الأوعية الدموية وتسبب حكة واحمرارا وظهور تقرحات في اليدين والقدمين أيضاً.

تضرر العين

قد يؤثر الطقس شديد البرودة على العين، ويسبب انقباضاً في أوعيتها الدموية وحتى تجمد القرنية، وهذه الحالة قد ينجم عنها ضعف أو تلف النظر.

لذلك، يُنصح باستخدام قطرة والحرص على رمش العين كثيراً أو ارتداء نظارة للحماية.

حروق الجلد

على غرار حروق الشمس، هناك نوع آخر من الحروق يرتبط ببرودة الطقس يُعرف بحروق الرياح، ويحدث نتيجة التعرض لرياح شديدة في طقس بارد ورطوبة منخفضة، مما يسبب حروقا بسبب فقدان الجلد لزيوته الطبيعية.

لذا، من المهم الحرص على ترطيب الجلد في الشتاء وتغطيته جيداً.

قضمة الصقيع

من أبرز تأثيرات الطقس البارد على الجسم، وتسبب تجمد في الأنسجة وأي جزء من الجلد، وعادة ما تحدث في أصابع اليدين أو القدمين والأنف والأذن والوجنتين والذقن.

ولعلاج هذه المشكلة، يفضل اللجوء إلى طبيب بجانب تدفئة المناطق المصابة برفق وشرب سوائل دافئة، مع الحرص على استشارة الطبيب في حال استمر شعور الخدر أو الألم أو ظهرت بثور أثناء التدفئة.

زيادة خطر النوبة القلبية

يعزز الطقس شديد البرودة من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، نتيجة بذل القلب مجهودا أكبر لضخ الدم خلال هذا الطقس.

بالإضافة لما ذُكر أعلاه، يمكن أن يساهم البرد الشديد في فقدان الجسم لحرارته أسرع عن الطبيعي، ولهذه المشكلة درجات وقد تؤدي إلى الوفاة في الحالات الحادة، لذا يجب الحرص على تدفئة الجسم ومراقبة حرارته جيداً.