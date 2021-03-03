غضب في إسبانيا بعد حصول شقيقتي ملك إسبانيا على لقاح كورونا في الخارج

وزارت إلنا دي بوربون وشقيقتها كريستينا، الملك السابق خوان كارلوس، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مغادرته إسبانيا في أغسطس/ آب على أثر فضيحة.

وتقول دولة الإمارات إنها تمنح اللقاح للمقيمين والمواطنين فقط من حاملي الهوية السارية. وبحسب بيانات مركز (اور وورلد إن داتا) فإن نحو 60 بالمئة من السكان تلقوا اللقاح.

وتشير إحصاءات مركز بيانات (وورلد إن داتا) إلى أن نحو 60 % من سكان الإمارات تلقوا اللقاح حتى الآن.

ونقلت صحيفة إل موندو عن بيان من الأميرتين يقول إنهما تلقيتا اللقاح للحصول على ”جواز سفر صحي“ يسمح لهما بزيارة والدهما بانتظام، وإلا فإنهما كانتا ستنتظران دوريهما في إسبانيا.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز لتلفزيون (تي.في.إي) الرسمي الإسباني: ”هذا أمر بغيض، قبيح للغاية“.

وأضافت: ”نحن، من لهم نوع ما من التمثيل، علينا أن نكون قدوة“.

وقالت إنه ”لا يصح تلقي أفراد العائلة الملكية اللقاح بينما لا يزال الكثير من العاملين بالقطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في إسبانيا ينتظرون التطعيم“.

ولم يرد مكتب المحاماة الذي يتولى شؤون كريستينا على طلب للتعليق، كما رفضت المؤسسة الثقافية الاجتماعية التي تعمل فيها إلنا دي بوربون التعليق.

وتهدف إسبانيا إلى تطعيم 70 % من سكانها البالغ عددهم 47 مليونا بحلول الصيف، لكن لم يتلق الجرعات الكاملة للقاح سوى 1.3 مليون حتى الآن أو ما يمثل 2.7% من الإجمالي.