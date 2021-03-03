دراسة: تناول اللحوم يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة، أن تناول اللحوم يمكنه التسبب بأكثر المشاكل الصحية شيوعا، ومن أبرزها أمراض القلب والتهاب الرئة والسكري.

وفي حين أنه يُعرف سابقا أن اللحوم الحمراء والمصنعة ترتبط بزيادة خطر سرطان الأمعاء، إلا أن الدراسة الحديثة تعد الأولى من نوعها التي تكشف ارتباط استهلاك اللحوم بأي من الأمراض الـ25 غير السرطانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، اعتمد باحثو جامعة أكسفورد على تحليل سجلات صحية لـ474 ألف شخص بريطاني في منتصف العمر، وشملت السجلات بيانات عن النظام الغذائي إضافة إلى بيانات بدخول المستشفى والوفيات على مدار 8 سنوات.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتورة كيرين بابيير، أن استهلاك اللحوم بما في ذلك الحمراء والمصنعة ولحوم الدواجن، 3 مرات على الأقل في الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة بـ9 أمراض مختلفة.

كما وجدوا أن كل 70 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة التي تُستهلك يومياً، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15% والسكري بنسبة 30%، إضافة إلى أن استهلاك كل 30 غراما من لحوم الدواجن يوميا، يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الرئة والارتجاع المعدي المريئي بنسبة 17% والسكري أيضًا بنسبة 14%.

وقالت كيرين: ”ترتبط زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والمصنعة وغير المصنعة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية والالتهاب الرئوي وأمراض الرتج والزوائد المعوية والسكري، ويرتبط ارتفاع استهلاك لحوم الدواجن بزيادة خطر ارتجاع المريء والتهاب المعدة والاثني عشر ومرض المرارة“.

وأوضح الباحثون، أن مخاطر الإصابة بهذه الأمراض يرجع إلى احتواء اللحوم على أحماض دهنية مشبعة يمكن أن تزيد من الكوليسترول الضار، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب، كما أشاروا إلى أن المصابين بالسمنة أكثر عرضة لمخاطر اللحوم.

ومن ناحية أخرى، أوصى الباحثون بتناول اللحوم بانتظام لكن دون إفراط، لأنها تساعد في خفض خطر الإصابة بأنيميا أو نقص الحديد.