ضمن برنامج "كوفاكس".. رواندا أول دولة أفريقية تتسلم لقاح "فايزر"

تصل إلى رواندا اليوم الأربعاء، الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا المخصصة لقارة أفريقيا، ضمن برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات، فيما تتسارع الجهود لتطعيم أفقر دول العالم.

وقالت وزارة الصحة، إنه من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة، إلى كيجالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا، من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي، وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال وزير الصحة دانييل نجاميجي، خلال مراسم استلام الشحنة: ”سنتسلم جرعات أخرى حتى نصل إلى سبعة ملايين جرعة في إطار كوفاكس، لكن سنحصل -أيضًا- عليها من خلال آليات أخرى، مثل الاتحاد الأفريقي“.

وتسعى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، لتطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 12 مليونًا، قبل نهاية العام، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في رواندا 19111، توفي منها 265 حتى الثاني من مارس/آذار الجاري.

كانت غانا بدأت أمس الثلاثاء، حملة التطعيم ضد كورونا بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا، حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية، بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

واصطف الناس في طوابير، للحصول على اللقاح خارج المستشفى الإقليمي بالعاصمة أكرا، في المرحلة الأولى من التطعيم، التي تضع على رأس أولوياتها العاملين على الخطوط الأمامية من القطاع الطبي، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.