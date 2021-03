حاكم تكساس يرفع قيود كورونا ويعلن التخلي عن إلزامية ارتداء الكمامة

أعلن ”غريغ أبوت“ حاكم ولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنه لم يعد ارتداء الكمامات إلزاميًا، كما سيتم رفع كافة قيود إغلاق كورونا، وإعادة فتح كافة المحال والشركات 100% في الولاية.

وأدلى الحاكم الجمهوري بتصريحاته المفاجئة في يوم استقلال تكساس وسط مطعم مزدحم في مدينة لوبوك، وعلى الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة بأن القيود لا تزال حيوية في احتواء وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 42500 من سكان تكساس.

ووفقًا لصحيفة ”دالاس نيوز“، قرر الحاكم التخلي أيضًا عن إلزامية ارتداء الكمامة، مستشهدًا بمعدلات التطعيم المتزايدة، على الرغم من أن أقل من مليونين من سكان تكساس قد تم تلقيحهم بالكامل ضد كوفيد-19.

وفي بيانه قال الحاكم:“اليوم، سأصدر قرارًا تنفيذيًا جديدًا يلغي معظم الأوامر التنفيذية السابقة، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، يسمح لكل المحال والشركات من شتى الأنواع بالعمل 100%، وهذا يشمل أي نوع من الكيانات والمؤسسات في تكساس، كما قررت إلغاء قرار الكمامات الإلزامي“.

ومن شأن هذا التصريح أن يضع ولاية تكساس على خلاف مع الخبراء الفيدراليين الذين قالوا إنه حتى مع توزيع اللقاحات لا يزال الناس بحاجة إلى ارتداء الكمامات، وتجنب الحشود، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

. @GregAbbott_TX: ”Effective next Wednesday, all businesses of any type are allowed to open 100%. That includes any type of entity in Texas. Also, I am ending the state-wide mask mandate.“ pic.twitter.com/TC5f3iqAki

— Caleb Hull (I’m With the CCP Don’t Ban Me) (@CalebJHull) March 2, 2021