لاصقة عرق ذكية توفر معلومات مهمة عن جسمك

أطلقت شركة (Gatorade) لاصقة جديدة باسم (Gx Sweat)، تختبر عرقك لتخبرك كيف يمكنك إعادة الترطيب وتعويض السوائل على أفضل وجه بعد التمرين.

وتوفر اللاصقة الذكية للرياضيين المحترفين، الذين يتطلعون إلى فهم أجسامهم بشكل أفضل، جميع المعلومات الممكنة أثناء السعي لتحقيق أهداف الأداء.

ويتم وضع لاصقة العرق على الجزء الداخلي من ذراعك الأيسر قبل التمرين، وتقوم بامتصاص العرق أثناء تحركك؛ مما يؤدي إلى تمرير السائل عبر قناة متغيرة اللون عبر اللاصقة.

وبعد الانتهاء من التمرين، يمكنك فحصها عبر تطبيق Gx، الذي يوفر البيانات المجمعة من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية مع 35 عاما من البحث بواسطة معهد Gatorade لعلوم الرياضة من أجل إنشاء توصيات تساعد الرياضيين على تحقيق أهدافهم التدريبية وتحقيق أفضل أداء.

ويتكامل التطبيق بسلاسة مع Garmin Connect و Strava و Apple Health لمشاركة بيانات التمرين، ويقدم رؤى حول التدريب والتعافي والتغذية باستخدام مقياس رقمي منظم لتحديد مدى جودة تتبع المستخدم لأهداف نشاطه الفردي كل أسبوع على أساس المعايير المعمول بها.

وعند استخدامه مع لاصقة Gx Sweat، يمكن لتطبيق Gx تقديم توصيات محددة بشأن الترطيب لضمان التزود بالسوائل بشكل مناسب قبل التمرين وأثناءه وبعده.

ويبلغ سعر اللاصقة الواحدة 12.50 دولار، وهو ما يبدو مرتفعا بالنظر إلى أنه لا يمكن استخدام اللاصقة إلا مرة واحدة.

وتوصي Gatorade بإنشاء حساب جديد للعرق لكل مناخ أو درجة حرارة تمارس فيها الرياضة، لذلك كلما زادت الطرق والأماكن التي تمارس فيها الرياضة، كلما احتجت إلى إنفاق المزيد من أجل الترطيب بدقة والتعافي بكفاءة.