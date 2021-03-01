خمسة علاجات منزلية فعالة لتقليل آلام المرارة.. تعرف عليها

الوظيفة الأولى للمرارة هي تخزين العصارة الصفراء التي يفرزها الكبد للمساعدة في هضم الدهون في نظامنا الغذائي، يقوم الكبد بإطلاقها وتخزينها في المرارة حتى يحتاجها الجسم للهضم.

عندما نأكل الطعام، تهضم المعدة بعضًا منه وتطلق المرارة العصارة الصفراء لهضم الدهون، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تبدأ هذه الصفراء في التراكم في المرارة، يمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى تشكيل الحصوات المرارية، يؤدي هذا أيضًا إلى التورم والعدوى والالتهاب وضعف تدفق الدم وما إلى ذلك، وتسمى هذه الحالة التهاب المرارة وهنا يأتي ألم المرارة.

أعراض آلام المرارة:

(ألم في الجزء العلوي من البطن، عادة في الجانب الأيمن- حمى – الانتفاخ – قشعريرة – غثيان – التقيؤ – ضيق في التنفس)

العلاجات المنزلية لألم المرارة:

تناول أطعمة صحية

أدخل الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي مثل الخضروات الورقية والمكسرات والحبوب الكاملة، حيث يساهم اتباع نظام غذائي خالٍ من الأطعمة التي تزيد من نسبة الكوليسترول، مثل اللحوم وبعض منتجات الألبان ومليئة بالأطعمة المفيدة للمرأة مثل الألياف والدهون غير المشبعة، في التخفيف من آلام المرارة.

الكمادات الساخنة

يمكن استخدام زجاجة ماء دافئة أو قطعة دافئة أو تبليل منشفة دافئة ووضعها على مكان الألم لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع ضرورة الانتباه إلى تجنب الاتصال المباشر بين الجلد والكمادة في حال كانت ساخنة تجنبًا للحرق.

شاي النعناع

يساعد شرب الشاي بانتظام على التخفيف من ألم المرارة، حيث يحتوي الشاي على المنثول وهذا المركب يُسهم في التخفيف من آلام المرارة وتحسين صحتها، كونه أحد المركبات المهدئة والمخففة للألم، بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي يقدمها وتتوافق مع طبيعته.

الأطعمة الممنوعة

تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة؛ لأنها تزيد من آلام المرارة سوءًا، لذا، فإن تقييد استهلاك هذه الأطعمة يمكن أن يقلل الألم إلى حد ما.

ممارسة الرياضة

تقلل ممارسة التمارين الرياضية من خطر الإصابة بحصوات المرارة والآلام الناتجة عنها، حيث يمكن اللجوء إلى المشي السريع لمدة 30 دقيقة أو ممارسة بعض التمارين المعتدلة، كما أنَّ الرياضة تُسهم في التقليل من الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي، وبالتالي فإنَّ ذلك يخفض مستويات الكولسترول.