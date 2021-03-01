سلطنة عمان تغلق الأنشطة التجارية لمكافحة كورونا

قررت سلطنة عمان اليوم الاثنين إغلاق جميع الأنشطة التجارية في محافظات السلطنة جميعا بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الرابع وحتى العشرين من مارس/آذار في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد الـ7 من مارس، وحتى يوم الخميس الـ11 من مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كوفيد- 19 شدّدت على خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي.

ودعت اللجنة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحثت الجميع على حماية أفراد أسرهم ومجتمعهم، وتجنّب إقامة التجمّعات التي ثبت علميا تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسع.