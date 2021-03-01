سوريا تبدأ تطعيمات كورونا بالكوادر الصحية

قالت وزارة الصحة السورية، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، إنها بدأت عملية لتطعيم الكوادر الصحية التي تعمل في الصفوف الأمامية بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة: أنه ”لليوم الثاني على التوالي تم إعطاء لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية، ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا في مختلف المحافظات السورية“.

ولم يوضح البيان الصادر عن وزارة الصحة، نوع اللقاح الذي حصلت عليه سوريا، أو عدد الجرعات التي حصلت عليها، ولا كيف تم الحصول عليه في ظل الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد، والعقوبات الدولية الخاضعة لها.

وكانت السلطات السورية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها تسلمت لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد من طرف ”دولة صديقة“، لكنها لم تحدد أي دولة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في قطاع الصحة بسوريا، إن دمشق تحدثت مع روسيا والصين بشأن لقاحات فيروس كورونا، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقات ثنائية للتزود باللقاحات.

وأشار بيان وزارة الصحة السورية الصادر اليوم الإثنين، إلى أن الجهات المختصة في البلاد رصدة زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، دون إعطاء أرقام محددة.

وكانت سووريا قد سجلت 15588 حالة إصابة و1027 وفاة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدة (كوفيد 19) منذ بداية الجائحة في الأشهر الأولى من العام الماضي، وحتى يوم أمس الأحد.