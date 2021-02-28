اليابان تواجه "كآبة كورونا" باستحداث وزارة لمكافحة العُزلة

استحدثت اليابان حقيبة وزارية للعُزلة( الشعور بالوِحْدة ) في محاولة لمكافحة ارتفاع معدلات الانتحار وانخفاض المواليد في ظروف كآبة جائحة الكورونا.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن النساء اليابانيات، على وجه الخصوص، يعانين من الاكتئاب منذ انتشار فيروس كورونا قبل حوالي عام ليصل عدد حالات الانتحار بين النساء حوالي 880 في شهر أكتوبر لوحده، بزيادة قدرها 70 بالمائة عن العام السابق.

واختار رئيس الوزراء الياباني لمنصب وزير الِوحْدة تيتسوشي ساكاموتو، مع تكليفه محاولة تعزيز معدل المواليد ووضع استراتيجية شاملة لخفض منسوب الكآبة.

وقال ساكاموتو للصحفيين في وقت لاحق: ”آمل في تعزيز الأنشطة التي تمنع الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية وتحمي العلاقات بين الناس“.

وقالت خبيرة الانتحار اليابانية ميتشيكو أويدا إن جزءًا من المشكلة يتعلق بارتفاع عدد النساء العازبات اللائي ليس لديهن عمل مستقر، وعليهن أن يدعمن حياتهن، وليس لديهن وظائف دائمة.

فيما أشار رئيس مركز أبحاث Lifull مانغو شيماهارا، إلى أن بيئة العمل تضغط على نفسية الشباب ”قبل الوباء ، كان البرنامج اليومي المعتاد لمن يعيشون بمفردهم في المدن الحضرية العمل من الصباح إلى الليل ، ويحتسون بعض المشروبات بعد العمل أو يتناولون العشاء في الخارج مع الأصدقاء ، ثم يعودون إلى المنزل و بالكاد يتحدثون مع أي شخص“.