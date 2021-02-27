7 أطعمة صحية أثبتت قدرتها على حرق دهون الجسم بسرعة.. تعرف عليها

أدرج خبراء الصحة والتغذية مجموعة من الأطعمة التي ثبت علميا أنها تحرق الدهون وتساعد على فقدان الوزن، الذي يسعى كثيرون من خلاله للوصول إلى جسم مثالي.

البيض

أول هذه الأطعمة البيض، حيث أشارت أحدث الأبحاث إلى أن تناوله مع السلطة يمكن أن يساعد على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية التي تحرق الدهون من الخضار.

تحتوي البيضة الواحدة على 70 سعرة حرارية وهي مليئة بفيتامين ب، والكولين الذي يرتبط نقصهما بالجينات التي تسبب تراكم دهون البطن.

الطماطم المجففة

اكتشف باحثون يابانيون مؤخرًا أن الطماطم المجففة يمكن أن تنشط الحمض النووي للشخص لحرق المزيد من الدهون.

كما أنها مليئة بالبيتا كاروتين والليكوبين، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي تزيل المركبات الضارة التي تعزز تخزين الدهون.

وكشفت إحدى الدراسات مؤخرا، أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات تحتوي على البيتا كاروتين والليكوبين لديهم خصر أصغر ودهون أقل في البطن.

الجريب فروت

تعزز شرائح الجريب فروت قدرة الجسم على حرق الدهون، حيث تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحفز إنتاج هرمون ”الأديبونيكتين“ الذي يشارك في تكسير دهون الجسم.

وأشارت الأبحاث إلى أن الجريب فروت يحرق السعرات الحرارية ويفتت دهون الجسم مع تقليل الشهية.

الفاصوليا الحمراء

كشفت الأبحاث السابقة أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تقلل من دهون البطن.

وكانت دراسة سابقة قد أوضحت أن مع كل زيادة بمقدار 10 جرام في الألياف القابلة للذوبان يوميًا، تنخفض الدهون بنسبة 3.7% على مدار خمس سنوات.

الفستق

يحتوي الفستق على 100 سعرة حرارية لكل 30 حبة بالإضافة إلى فيتامين B6 الذي يكافح هرمون الإجهاد ”الكورتيزول“ الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بدهون البطن.

الخوخ

يعتبر تناول شرائح الخوخ من أفضل الطرق للتنحيف، حيث أظهرت الأبحاث أن الخوخ يساعد في درء متلازمة التمثيل الغذائي.

كما يحد من كمية الدهون التي يمكن للخلايا امتصاصها، ويعد الخوخ أيضًا أحد أفضل المصادر الغذائية للبكتين.

التونة

تعد واحدة من أفضل مصادر البروتين الخالية من الدهون، وأظهرت إحدى الدراسات أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية لها قدرة عميقة على التخلص من دهون البطن.