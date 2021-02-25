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هجوم إلكتروني يستهدف مختبر أبحاث كو...
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هجوم إلكتروني يستهدف مختبر أبحاث كورونا بجامعة أوكسفورد

قالت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الخميس، إن مختبرا لأبحاث مرض كوفيد-19 بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من

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المصدر: رويترز
قالت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الخميس، إن مختبرا لأبحاث مرض كوفيد-19 بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من أنها كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر.

 

 

 

 

 

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