تاريخ التحديث: 25 فبراير 2021 21:19 GMT تاريخ النشر: 25 فبراير 2021 20:39 GMT هجوم إلكتروني يستهدف مختبر أبحاث كورونا بجامعة أوكسفورد قالت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الخميس، إن مختبرا لأبحاث مرض كوفيد-19 بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من +A -A المصدر: رويترز قالت صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الخميس، إن مختبرا لأبحاث مرض كوفيد-19 بجامعة أوكسفورد تعرض لاختراق من جانب عصابة متخصصة في الهجمات الإلكترونية، وسط مخاوف من أنها كانت تحاول سرقة أسرار وبيعها لمن يقدم أعلى سعر. شارك facebook twitter whatsapp share all اقترح تصحيحاً