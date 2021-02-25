المغرب ..مسنة تتلقى جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا في نفس اليوم‎

تلقت سيدة مغربية تبلغ من العمر 65 عاما اليوم الخميس، جرعيتن من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد19 تباعا وفي نفس الوقت، بإحدى القرى التابعة لمدينة برشيد.

الخبر نشرته سلطات المدينة في بلاغ رسمي ، حيث أكدت أن الحادث وقع بمركز التلقيح بقرية ”السوالم الطريفية ”، وأنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وعرفت ضواحي مدينة ”شيشاوة“ في الجنوب المغربي حادثا مشابها يوم أمس الأربعاء عندما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يقول فيه إنه تلقى جرعيتن من اللقاح .

وانطلقت حملة التلقيح ضد كورونا في المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وبلغ عدد المستفيدين حتى اليوم الخميس 3ملايين و160 ألفا و479 حسب إحصائيات وزارة الصحة، إلا أن العملية التي تسير بنظام محكم لم تخل من أخطاء وتجاوزات، كمحاولة البعض الاستفادة من اللقاح بطرق ملتوية عرضته للمساءلة القانونية.

وصرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في البرلمان اليوم الخميس أن العاهل المغربي محمد السادس، أصدر تعليمات بتسريع وتيرة التلقيح بهدف استفادة مليون شخص أو أكثر كل أسبوع.