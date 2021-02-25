البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون"

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الخميس، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة ”جونسون آند جونسون“ ضد فيروس كورونا، ليكون خامس لقاح يصرح به للاستخدام في المملكة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن الهيئة، فإن الموافقة جاءت للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أنه قد تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة.

ووفقا للجلاهمة، قامت الهيئة الوطنية بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح، وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح، والتي أجريت في عدة بلدان، ونتائج المناعة.

ولقاح ”جونسون آند جونسون“ يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط، ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.