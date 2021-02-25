"دولة صديقة" تزود سوريا بأول شحنة من لقاحات كورونا

قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تلقت جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة صديقة، وإن تطعيم العاملين في القطاع الصحي سيبدأ الأسبوع المقبل.

ولم توضح تصريحات الوزير حسن الغباش التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الدولة التي قدمت الجرعات.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة، قالوا: إن سوريا تحدثت مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقيات ثنائية.

وأوضح الوزير الغباش، أنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح ”من دولة صديقة“، سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي، مبينا أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن 6.7% من الإصابات المثبتة، هي حالات ليست عرضية، وأن نسبة الإصابة المثبتة بين العاملين الصحيين بلغت نحو 3.6%، ما يبين مدى انتشار الإصابات بين العاملين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية، وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية ويعتنون بمرضى كورونا.

ولفت الدكتور الغباش، إلى أن الهدف من بدء تقديم اللقاح للعاملين في القطاع الصحي، هو حمايتهم من العدوى ومرضاهم وأطفالهم وعائلاتهم ليستمروا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأفضل ما يمكن ضمن الظروف المتاحة.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة الحكومية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 15343 شخصا، أما حصيلة الوفيات فارتفعت بحسب وزارة الصحة السورية إلى 1008 أشخاص.

ويستثنى من هذه الأرقام أعداد المصابين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في إدلب، أو تلك المناطق التي تحتلها تركيا شمال البلاد، وكذلك المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية، شمال شرق سوريا.