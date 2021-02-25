كيف تتخلص من الأرق الناتج عن مؤتمرات "الأونلاين"؟

أدى وباء كورونا إلى إغلاق الاجتماعات وشيوع العمل وإقامة الاجتماعات عبر الإنترنت؛ ما خلق ظاهرة جديدة تعرف باسم ”إرهاق زووم“، نسبة إلى منصة دردشة الفيديو الشعبية ”زووم“، إذ يستخدم هذا المصطلح لوصف الإرهاق الذي يأتي مع المشاركة في مؤتمرات الفيديو عبر مختلف المنصات.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حقق البروفيسور جيريمي بايلينسون، وهو باحث من جامعة ستانفورد أخيرا في الظاهرة، لتحديد الأسباب التي يمكن أن تؤدي للإنهاك من مؤتمرات الفيديو على الرغم من جلوس الناس ببساطة أمام جهاز الكمبيوتر.

ووجد البروفيسور أن هذا الإرهاق أو التعب ينتج عن الحفاظ على الاتصال بالعين لمدة طويلة، وانخفاض الحركة، فالاتصال بالعين عادة ما يكون مرهقا للإنسان إذا امتد لمدة طويلة، ولذلك عادة ما يشيح المرء نظره عن الطرف الآخر في المقابلات العادية بين الحين والآخر.

كما اكتشف البروفيسور، أن دردشات الفيديو تزيد من الجهد المعرفي، حيث يتطور العقل البشري للربط بين اقتراب الأوجه بأمر من الاثنين: التزاوج والصراع، وكلاهما يدفع العقل لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الموقف.

وتسهم رؤية نفسك في شاشة الكمبيوتر في المعاناة من ”إرهاق زووم“، إذ يزيد النظر في المرآة إلى زيادة انتقاد الذات، وكأن المرء ينظر في المرآة لساعات كل يوم؛ ما يفاقم المشكلة.

ولحسن الحظ، لم يكتف البروفيسور بتحديد المسببات، بل وجد حلولا -أيضا- لكل منها، لمساعدة الموظفين على مقاومة ”إرهاق زووم“ دون التوقف عن العمل لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع.

ولمكافحة مشكلة اتصال العين، اقترح البروفيسور جيريمي بايلينسون، تقليل حجم نافذة دردشة الفيديو، كما أشار إلى أن إلغاء تشغيل الكاميرا الأمامية من خلال تفعيل خاصية ”إخفاء الذات- Hide self view“، من شأنه أن يحمي من مشكلة رؤية الانعكاس لفترات طويلة.

كما يمكن للمستخدم وضع الشاشة على مسافة أبعد، ليتمكن من السير أو الحركة لمنع المشاكل الناجمة عن الجلوس لساعات طويلة، ويمكن لاستخدام المكالمات الصوتية فقط لبعض الوقت، أن يقلل من ”إرهاق زووم“ أيضا.