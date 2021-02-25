وزير الصحة العُماني: "الوضع خطير ومقلق.. ولا رؤية واضحة لكورونا"

أعلن وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لبحث آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أن ”الوضع في السلطنة خطير ومقلق“، مشددا على ضرورة أن يدرك الجميع ذلك ويتحمل مسؤولياته.

وأكد، وفقا لما نقلته وزارة الصحة، أن ”أعداد الإصابات بدأت تتصاعد وأعداد المنومين بدأت تأخذ منعطفا خطيرا بدءا من منتصف يناير/ كانون الثاني من هذا العام“.

وأضاف أن ”وحدات العناية المركزة عادت لتكون تحت ضغط متواصل، والوفيات في تواصل“، لافتا إلى أن ”الوضع الوبائي مؤسف ومقلق للغاية“، معتبرا أن ”استمرار الحالات بالارتفاع سيؤثر على جميع الخدمات الصحية“.

وقال السعيدي إنه لا يوجد إلى الآن رؤية واضحة في العالم بشأن الوضع الوبائي بعد شهر أو شهر ونصف.

وأكد أن فاعلية التطعيم لن تتغير وإن طالت الفترة بين الجرعتين، مبينا أنه تمت تغطية 90% من المستهدفين في المرحلة الأولى.

وأوضح وزير الصحة أن هناك شحا على المستوى العالمي في اللقاحات، وكانت السلطنة من بين أول 30 دولة تتمكن من الحصول عليها.

وشدد على ضرورة استمرار احترازات السلامة والتقيد بالقرارات اللازمة، ومنع التجمعات بكافة أنواعها والتقيد بكافة الإجراءات الصحية.

بدوره، أعلن المدير العام لمراقبة ومكافحة الأمراض الدكتور سيف العبري خلال المؤتمر أنه ”ابتداء من الأسبوع القادم ستبدأ وزارة الصحة بإعطاء اللقاح للفئة العمرية من 60 سنة فما فوق“.

وأكد أن الحجر المؤسسي مازال إلزاميا لمن أخذ اللقاح ولا يوجد إعفاء في الوقت الحالي.