أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر.. عرض شائع أم مرض خطير؟

هل سبق لك أن لاحظت وجود بقعة بيضاء على أظافر أصابعك؟ بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تظهر البقع البيضاء على شكل نقاط صغيرة متناثرة عبر الأظافر، بينما بالنسبة للآخرين قد تكون أكبر وتمتد عبر الظفر بأكمله.

تعتبر البقع البيضاء على الأظافر، والتي تسمى طبياً ابيضاض الدم، مشكلة شائعة، وهي غير ضارة في معظم الحالات، ويلاحظ العديد من البالغين الأصحاء أن هذه البقع البيضاء تظهر على أظافرهم في مرحلة ما من حياتهم، ولكن هنالك بعض الحالات التي تكون بها هذه البقع دليلا على وجود حالة طبية خطيرة.

فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعا لتكوين تلك البقع البيضاء على أظافرك.

إصابة أو صدمة للظفر

في بعض الحالات، تظهر البقع البيضاء نتيجة اصطدام الإصبع بشيء أو إغلاق باب على الإصبع، في هذه الحالة، قد تستغرق البقع بعض الوقت لتختفي، حيث تنمو الأظافر ببطء، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى سنة حتى يجدد الظفر نفسه وتختفي البقعة البيضاء.

تجميل الأظافر والأظافر الصناعية

في حين أن تجميل الأظافر والأظافر الاصطناعية يمكن أن يبدو ممارسة رائعة، إلا أنها ليست لطيفة جدا على أظافرك. ووفقا للدكتور سبنسر كرول، أخصائي الطب الباطني، فإن هذه الممارسات تعتبر أيضا بمثابة صدمة للأظافر، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينمو الظفر.

الصدفية أو الأكزيما

أظافرك هي امتداد لبشرتك، إذا كنت تعاني من الأكزيما أو الصدفية، فقد تؤثر أيضا على أظافرك. تتميز كلتا الحالتين بطفح جلدي واحمرار وحكة، ويمكن أن تظهر على الأظافر أيضا.

وتتسبب الصدفية في الأظافر بإحداث نقاط بيضاء محفورة، بينما يمكن أن تسبب الإكزيما نتوءات وتغيرا في اللون والسماكة. إذا كنت تعلم أن لديك إحدى هذه الحالات وبدأت تظهر على الأظافر أيضا، فمن الأفضل استشارة طبيب أمراض جلدية.

وجود فطريات في الأظافر

من بين العلامات الأولى لفطر الأظافر الشائع الذي يسمى فطر الأظافر الأبيض السطحي وجود نقاط بيضاء صغيرة على الأظافر. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن ينتشر البياض والسماكة إلى الظفر بأكمله.

الإصابة بكورونا

أحد أعراض فيروس كورونا المستجد هو تورم أصابع القدم وتحولها إلى اللون الوردي أو المحمر. في بعض الحالات، يعاني المرضى أيضا من شحوب في الأظافر وتكوين نقاط بيضاء علي الأظافر.

نقص الفيتامينات أو المعادن

ومن الشائع أن نقص الكالسيوم هو المسؤول عن ظهور البقع البيضاء على أظافرك، ومع ذلك، فإن الأطباء والباحثين غير مقتنعين بصحة ذلك.

ويدعي البعض أن نقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون سبب هذه الظاهرة، بينما يقول آخرون إنها مجرد أسطورة.

وفقا للمختصين، فإن ذلك يعتمد على التاريخ الطبي لكل مريض وعاداته الغذائية. بشكل عام، يرتبط ابيضاض الدم بنقص فيتامين د والكالسيوم والزنك.

أمراض خطيرة

في حالات نادرة جدا، يمكن أن تشير البقع البيضاء، والأظافر الهشة، إلى حالة أكثر خطورة مثل أمراض المناعة الذاتية أو أمراض القلب أو الفشل الكلوي.