السعودية تستثني المتزوجين من خارج المملكة من حظر السفر الخاص بكورونا

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

وجاء القرار، إنفاذا للتوجيهات الملكية، بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وعلى الراغبين بالسفر من هذه الشريحة، تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت مديرية الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة ”أبشر“ الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.