البنك الدولي يهدد بوقف تمويل تطعيمات كورونا عن لبنان لتقديم النواب في التطعيم

هدد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، بتعليق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام.

وذكرت وسائل إعلام محلية، ومسؤولون، أن بعض النواب حصلوا على تطعيمات في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بينما لا يزال لبنانيون في المجموعات ذات الأولوية ينتظرون دورهم، الأمر الذي قُوبل بانتقاد من قِبل الطبيب الذي يقود حملة التطعيم، وحالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومكّنت إعادة تخصيص البنك الدولي مبلغ 34 مليون دولار لبنان من تلقي أول دفعتين من نحو 60 ألف جرعة من شركة فايزر-بيونتيك هذا الشهر.

وقال البنك إنه سيراقب طرح اللقاح لضمان حصول العاملين في المجال الصحي، وكبار السن، على الجرعات الأولى، محذرًا من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي، والفساد، في انهيار مالي شديد.

التطعيم إلى القصر الرئاسي

وكتب المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها على تويتر:“في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات، ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان”، قائلا إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.

وأضاف:“أناشد الجميع، وبغض النظر عن مناصبكم، أن تسجلوا أسماءكم، وتنتظروا دوركم“.

وقال عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، لـ“رويترز“ إن بعض النواب الحاليين والمتقاعدين إضافة إلى بعض الموظفين الإداريين تلقوا التطعيم في قاعة البرلمان.

وأضاف:“ما كل هذه الضجة؟ هم مسجلون“، مشيرًا إلى منصة على الإنترنت للقاحات. وأردف أن جرعات من اللقاح أُرسلت، الأسبوع الماضي، أيضًا إلى قصر بعبدا من أجل الرئيس ميشال عون، ونحو 16 آخرين.

وأكد مكتب الرئيس أن عون (86 عامًا) حصل على جرعة، وكذلك زوجته، و 10 أشخاص من فريقه، وأضاف في بيان أن كل هؤلاء مسجلون على منصة اللقاح على الإنترنت دون أن يوضح إن كانوا ضمن الفئات المعرضة للخطر.

وقال عبد الرحمن البزري، الطبيب الذي يرأس اللجنة الوطنية للقاح (المضاد لكوفيد-19) إنه لم يكن على علم بأنه سيتم إرسال جرعات إلى البرلمان. وأضاف للصحفيين:“ما حصل اليوم غير مقبول“.

وكتب إيلي الفرزلي (71 عامًا)، وهو نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وليس ضمن المجموعة التي لها أولوية الحصول على التطعيم في المرحلة الأولى، على ”تويتر“ بأنه تم تطعيمه، وساد الغضب أنحاء البلاد.

وكتب جاد الحموي على تويتر:“جدّي رجل مهذب عمره 85 عامًا، ويعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وله أولوية، ولكنه لم يحصل بعد على اللقاح… من أنتم؟ حفنة من المنافقين، والأنانيين، والمجرمين“.

وقال جوناثان داغر على فيسبوك:“بينما يلهث أحبابنا للحصول على الأكسجين في أجنحة كوفيد-19، لم يلتزم النواب بدورهم، اليوم، وأخذوا اللقاح“.

وكتبت المغنية إليسا على تويتر:“يا عيب الشوم على هيك بلد وهيك مسؤولين… مين يعني نواب فوق الـ 75، شو هنه أهم من البشر؟‭‭“‬‬.

وحتى قبل أن تردْ الأنباء عن نواب البرلمان، أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف، اليوم، إلى مخالفات عديدة. وقال إن أشخاصًا ليسوا مسجلين وليسوا ضمن المجموعات الأكثر عرضة للخطر حصلوا على التطعيم، بينما لا يزال بعض العاملين الطبيين، وكبار السن، ينتظرون دورهم.