مصر تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، الثلاثاء، أنه سيتم تسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي، إن الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل سوف يكون متاحا للمواطنين، وإن من لا يستطيع الدخول إلى هذا الموقع يمكنه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل.

وجددت الوزيرة تقديم الشكر للحكومة الصينية؛ بعد إرسالها شحنة من لقاحات كورونا هدية إلى الشعب المصري.

وصرحت زايد، في وقت سابق، أنه تم استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة ”سينوفارم“ الصينية، هدية من الصين إلى مصر، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

في السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الشحنة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا.

وقال إن مصر تعد أول دولة أفريقية تحصل على لقاح الفيروس وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، مبينا أن لقاح ”سينوفارم“ حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من الفيروس، و99 % في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.