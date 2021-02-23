شريحة إلكترونية تتوقع مبكرًا خروج الجهاز المناعي عن السيطرة (فيديو)

طوّر فريق بحثي من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو ”AIBN“ بجامعة كوينزلاند الأسترالية، شريحة الكترونية، تتنبأ باكرًا برد فعل الجهاز المناعي الخارج عن السيطرة، أثناء الإصابة بعدوى ”كوفيد- 19″، أو مرض السرطان.

ويهاجم جهاز المناعة الجسم لأسباب غير مفهومة، وذلك في عملية تُسمى عاصفة ”سيتوكين“، ليلحق به الضرر بدلًا من مساعدته، وقد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقًا لموقع جامعة كوينزلاند، اخترع الباحثون الرقاقة لتحديد أي من المرضى المعرضين لخطر ”عاصفة السيتوكين“، ولاستجابة مناعية غير منضبطة والتي تضرّ بأنسجة الجسم.

وأوضح مات تراو، الباحث المشارك في المشروع، أن السيتوكينات تلعب دورًا حاسمًا في إثارة العدوى من، خلال تحفيز حركة الخلايا المناعية تجاه مواقع الإصابة أو العدوى.

وقال: ”إن حوالي 80 % من مرضى السرطان الذين يخضعون لأحدث علاج مناعي، من المحتمل أن يحصلوا على استجابة مناعية سلبية، مثل عاصفة السيتوكين، وحوالي 1% من مرضى (كوفيد – 19) أصيبوا بعاصفة سيتوكين مجنونة، نجم عنها العديد من الوفيات“.

وأوضح تراو، أن الرقاقة تتنبأ مبكرًا بمثل هذه الأحداث المناعية السلبية، وتوفر معلومات طبية مهمة، لاتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، حيث إن المرحلة المبكرة للتشخيص، ستساعد موظفي الرعاية الصحية في تحديد الحالات المستعجلة ومتابعتها عن قرب، وبدء علاجها باكرًا، سواء لدى مرضى السرطان، أو كوفيد 19 الحاد والطويل المدى، أو في حالة الإصابة بمرض الإنتان.

وستسمح شريحة العاصفة المناعية، للمستشفيات بتركيز الموارد على المرضى المعرضين لمخاطر عاصفة السيتوكين، حيث يمكنها إبلاغ الأطباء للبدء أو لتخفيف العلاجات، من خلال مراقبة الاستجابة المناعية للمريض بدقة.