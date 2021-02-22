سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين من 10 دول

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، تعليق دخول السلطنة للقادمين من 10 دول.

والدول الـ 10 هي: السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، والقادمون من أي دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول المذكورة، فيما تقدم خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الـ 12 من صباح الخميس المقبل، ولمدة 15 يوما، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويُستثنى من القرار المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وكانت السلطات العُمانية دعت، أمس الأحد، مواطنيها والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في السلطنة دعوتها ”المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا”.

كما نفت الجهات الرسمية في السلطنة ما يشاع عن إغلاق محافظة مسقط والمؤسسات التعليمية.

وورد في بيان أنه ”لا صحة لما يتم تداوله حول وجود قرارات صادرة من اللجنة العليا، تتعلق بإغلاق محافظة مسقط وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية“.

وكانت بعض الجهات، والأفراد، قد تداولت أنباءً نقلا عن اللجنة العليا، عن إغلاق محافظة مسقط، عبر حسابات واتساب، وهو ما تم نفيه رسميا.