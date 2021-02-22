سوريا تعلن اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا على أراضيها

أعلنت سوريا، اليوم الإثنين، تسجيل لقاح ”سبوتنيك V“ الروسي، المضاد لفيروس كورونا، واستخدامه على أراضيها، واعتماده لتطعيم السكان.

وتم تسجيل لقاح ”سبوتنيك V“من قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/آب من العام الماضي، وجرى اعتماده في عدد من الدول العربية، من بينها فلسطين والجزائر وتونس والإمارات.

ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، عن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، قوله إن روسيا ستزود سوريا بلقاح ”سبوتنيك V“ المضاد لكورونا مجانا.

وأضاف السفير حداد أن ”دمشق اتخذت جميع الإجراءات لتسجيل اللقاح الروسي (سبوتنيك V) في سوريا ووافقت على استخدامه“.

ونشرت مجلة ”لانسيت“ الطبية، في الخامس من أيلول/ سبتمبر، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية للقاح ”سبوتنيك V“؛ مما ساعد في التعرف عليه أكثر.

وأفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية، بأن هذا اللقاح الروسي لمرض ”كوفيد-19“ حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.