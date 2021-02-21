قطع الكهرباء.. إجراء احترازي جديد في إيران لمنع تفشي كورونا

قطعت السلطات في مدينة الأهواز جنوب إيران، مساء الأحد، التيار الكهربائي عن الأسواق المركزية لهذه المدينة بذريعة عدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور (السلالة البريطانية).

وقالت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إن قطع التيار الكهربائي عن الأسواق المركزية في مدينة الأهواز جاء بأمر من حاكمها ”جمال عالمي نيسي“، مشيرة إلى أن قطع التيار الكهربائي شمل الشوارع والأحياء المهمة، منها:“سلمان الفارسي، والإمام الخميني“.

وأضافت في تقرير لها أن“قطع التيار الكهرباء بدأ في الساعة السادسة، من مساء الأحد، بتوقيت طهران“.

ونقلت الوكالة عن أحد المواطنين في الأهواز أن“مسؤولين في وزارة الصحة حذروا أصحاب المحال التجارية بضرورة الإغلاق من أجل السيطرة على الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور“.

وقال:“مع مغادرة مسؤولي الصحة المكان أعادت بعض الشركات، والباعة، فتح متاجرهم، وحاول بعض المواطنين وأصحاب المتاجر، منع السوق من الإغلاق“.

وذكرت العلاقات العامة لهيئة توزيع الكهرباء في الأهواز أن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو عدم اهتمام المواطنين، والمتسوقين، بالبروتوكولات والتحذيرات الصحية.

وسجلت محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية وعاصمتها مدينة الأهواز، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إصابة 1100 شخص بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، مساء الأحد، إنه ”إذا استمر الوضع الحالي، فإن انتشار الفيروس المتحور في خوزستان سيزداد 10 مرات“، مضيفًا:“قبل شهر كان لدينا 100 مصاب في خوزستان، ولكن لدينا اليوم 1100 مصاب“.

وأوضح حريرجي في إشارة إلى عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية:“في بعض المناطق كان استخدام الكمامات يقترب من الصفر، ونسبة الامتثال في بعض المدن الحمراء 50%، ويمكن أن يتسبب ذلك بكارثة“.

كما قال مسؤول المركز الصحي في مدينة الأهواز إن“عدد الأشخاص الذين يراجعون مراكز أخذ العينات قد زاد 10 مرات مقارنة بالأسبوعين الماضيين، وبسبب الفيروس البريطاني المتحور وجود مصابين لديهم أعراض، مثل: الصداع، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق“.