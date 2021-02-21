من أجل حياة صحية.. 5 أطعمة مرة المذاق يجب إدراجها في النظام الغذائي

تعتبر الأطعمة المرة مغذية بشكل لا يصدق ويمكن أن تحسن صحة الإنسان وتقوي مناعته وتحميه من العديد من الأمراض، وتساعد على تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

يمكن أن يعزز المحتوى الغذائي العالي في الطعام عملية التمثيل الغذائي والمناعة، وفيما يلي 5 أطعمة مرة يجب أن تدرجها في النظام الغذائي.

القرع المر

يتصدر القرع المر، وهو نبات شائع، قائمة الأطعمة المرة والأكثر تجنبا، إلا أنه من الفاكهة المريرة الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، كما يتميز القرع المر بمحتواه المرتفع من حمض الكارنتين، الذي يساعد على تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، وفق ما أثبتته بعض الدراسات.

الخضروات الصليبية

تندرج الخضروات الورقية الصليبية الخضراء تحت فئة الأطعمة المرة، وتحتوي الخضروات الصليبية ذات المذاق المر مثل البروكلي والملفوف والفجل والسبانخ على مركبات تسمى ”الجلوكوزينات“، وهي مركبات نباتية مسؤولة عن تطهير الكبد من السموم، ما يساعده على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه.

وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضروات الصليبية أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

قشور الفاكهة الحمضية

تمتاز قشور الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال باحتوائها على مركبات ”الفلافونويد“، وهي أحد مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتخليص الجسم من السموم.

ويرجع الطعم المر إلى مركبات ”الفلافونويد“، التي تضم ”نارينجين وهيسبريدين“، وهي مركبات أكسدة قوية تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.

الشاي الأخضر

يمتاز الشاي الأخضر بفوائده المتعددة ومنها فقدان الوزن، وتحسين الهضم، والمناعة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويتميز بنكهة مريرة بشكل طبيعي بسبب وجود ”الكاتشين“ و“البوليفينول“، ويحتاج الإنسان إلى شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا للبقاء بصحة جيدة.

الكاكاو

تعتبر الشوكولاتة الداكنة ذات المذاق المر صحية للغاية لوجود كمية عالية من الكاكاو، المصنوع من حبوب نبات الكاكاو ومذاقه مر في شكله الخام، والطعم المر ناتج عن وجود مادة ”البوليفينول“ ومضادات الأكسدة فيه، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، كما أنها مليئة بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد.