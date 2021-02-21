ممنوحة من الإمارات.. وصول آلاف الجرعات من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة

وصلت، اليوم الأحد، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي المضاد لفيروس كورونا، والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.

وقال عماد محسن، الناطق باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح لـ إرم نيوز: ”إن الإمارات مولت شراء 20 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من اللقاح الروسي سبوتنيك في“.

وأضاف محسن: ”بجهود من النائب محمد دحلان والقيادة الإماراتية تسلمت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، هذه الكمية الكبيرة من لقاحات فيروس كورونا“.

وأوضح أن هذه اللقاحات ستخصص بالدرجة الأولى للطواقم الطبية أولا ثم لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مبيناً أن البدء في إعطاء اللقاحات مسؤولية وزارة الصحة بغزة وهي الجهة التي تحدد موعد ذلك.

وشدد محسن، أن هناك جهود تبذلك لجلب المزيد من لقاحات كورونا لغزة بدعم إماراتي، مقدما الشكر لدولة الإمارات على جهودهم في إيصال هذه الكمية بسلام إلى غزة، ومشيدا بالدور الإماراتي في تقديم الدعم للفلسطينيين في مواجهة جائحة كورونا.

وكان قد أعلن القيادي الفلسطيني محمد دحلان، أن دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة.

وقال دحلان في تغريدة: ”دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة الآن، هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق، حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحدا“.