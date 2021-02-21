صحة

سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين...
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سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لعدم السفر حاليا بسبب السلالة المتحورة

طالبت السلطات العُمانية مواطنيها والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في السلطنة دعوتها

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المصدر: فريق التحرير

طالبت السلطات العُمانية مواطنيها والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في السلطنة دعوتها ”المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا”.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في عُمان وصل إلى 139362 والوفيات ارتفع لـ1552 منذ بدء تفشي الوباء في السلطنة في شباط/فبراير الماضي.

من جهة أخرى، نفت الجهات الرسمية في السلطنة ما يشاع عن إغلاق محافظة مسقط والمؤسسات التعليمية.

وورد في بيان أنه ”لا صحة لما يتم تداوله حول وجود قرارات صادرة من اللجنة العليا تتعلق بإغلاق محافظة مسقط وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية“.

وكانت بعض الجهات والأفراد تداولت أنباء نقلا عن اللجنة العليا عن إغلاق محافظة مسقط، عبر حسابات واتساب، وهو ما تم نفيه رسميا.

 

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