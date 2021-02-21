"آيدكس أبوظبي" يعرض أول جهاز اختبار سريع لوباء "كورونا" في العالم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة “ Laipac Technology Inc“، عن تأسيس شراكة مع شركتي ”ياس للأدوية ذ.م.م“ و ”بيور هيلث ذ.م.م“ الإماراتيتين، وذلك لاستخدام أول نظام للاختبار السريع لوباء كورونا في العالم، قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم عرض الجهاز المرتقب بمعرض ”آيدكس“ 2021 في أبوظبي.

و“لايباك تكنولوجي“ شركة حائزة على جوائز في تطوير إنترنت الأجهزة الطبية ( IoMT).

وتعد حلول لوك سبوت ( LooK SPOT) من التقنيات الذكية والمبتكرة لنشر التكنولوجيا من أجل توفير حماية صحية للأفراد على نحو أفضل في جميع أنحاء المنطقة.

كما أن القدرة على الحصول على تشخيص سريع ودقيق لوباء كورونا من الممكن أن تحد من انتقال العدوى، وأن تساعد أكثر في المعالجة الإكلينيكية، وحسن تخصيص وتوزيع الموارد خلال العزل.

وحصل جهاز اختبار ”لوك سبوت“، نظام الاختبار السريع بكشف المستضدات لوباء كورونا، على موافقة العلامة الأوروبية CE-IVD، وهو جهاز تشخيصي يعمل من خلال الهاتف الذكي باستخدام المقايسات المناعية السريعة بانسياب جانبي للكشف النوعي عن بروتين الحمض النووي لنواة فيروس كورونا، سارس – 2 وذلك من مسحات الأنف.

ويُحدث نظام لوك سبوت للذكاء الاصطناعي ثورة في التشخيص الطبي، ما يمكّن من الكشف المبكر عن الأمراض مع نتائج متسقة ودقيقة.

ويعمل النظام لكشف مستضدات AI COVID-19 من خلال استخدام عينة المسحة التي تم الحصول عليها بحجم 1 بوصة من فتحة الأنف.

ويستخدم الاختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج الاختبار في الوقت الحقيقي في غضون 5 إلى 8 دقائق بنسبة حساسية 97,4% ودقة نسبتها 98,3% في الكشف عن فيروس كورونا – سارس 2.

ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة في السوق، وبإمكانه الكشف عن المتغير الجديد لفيروس كورونا – سارس 2 الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ Laipac Technology Inc“، دييغو لاي، إن تقنيات اختبارات “ LooK SPOT “ ذات الدقة العالية تعمل من خلال تحديد إشارة اللون على الاختبارات في الحالات الإيجابية المنخفضة عندما لا تستطيع العيون البشرية القيام بذلك، وبالتالي، يمكننا تجنب احتمالية وقوع الخطأ البشري واستخدام العمل اليدوي الذي يتم مع اختبارات كشف المستضدات الأخرى المتاحة في السوق.

ويخفض جهاز ”LooK SPOT “ من حجم المعلومات التي يتم استيعابها من قبل طاقم الرعاية الصحية، وذلك بتوفير نتائج اختبار دقيقة بشكل سهل للقراءة. وتم تصميم جهاز ”لوك سبوت “ مع حافة تقنية تكتيكية لمحاربة كورونا.

ويمكن تحميل تطبيقLooK PASS APP من خلال أبل أو غوغل ستورز، وبواسطته يتم عمل مسح شريط فحص (لوك سبوت) قبل أخذ العينة وتسلم النتيجة على الهواتف الذكية في غضون 5 إلى 8 دقائق.

ويشار إلى نتائج الاختبار السلبية برمز QR على التطبيق المستخدم، ويمكن استخدامه للسماح بدخول أي مرافق أو فعاليات أو تجمعات أو في خدمات النقل.

ومن خلال شركة ”بيور هيلث“، سيقوم جهاز “ لوك سبوت“ LooK SPOT بتوفير تعاون متكامل للغاية مع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعددة وتطبيقات السفر للإبلاغ في الوقت الحقيقي.

كما سيتم عرض جهاز الاختبار السريع لكشف المستضدات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في جناح (لوك سبوت) رقم C22- 03 بمعرض “ آيدكس“ 2021 أبوظبي الذي يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.