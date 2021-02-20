الكويت تمدد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر

قررت السلطات الكويتية مساء اليوم السبت، تمديد حظر دخول الأجانب حتى إشعار آخر.

وجاء القرار الذي أعلنته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وسط إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وقال بيان الإدارة العامة للطيران المدني: ”بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر“.

وأضاف البيان أنه ”يسمح بدخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي“.