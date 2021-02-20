على غرار ووهان.. سوق حيوانات في نيجيريا يثير الرعب من فيروس إفريقي جديد (صور)

نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لقطات مروعة لأسواق الحيوانات في نيجيريا، وسط تحذير من إمكانية تسببها في نشر الأمراض والفيروسات بين البشر في المستقبل، على غرار سوق ووهان الذي تسبب في نشر فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إنه يتم الاحتفاظ بعدد كبير من الحيوانات بما في ذلك البنغول والرئيسيات والسلاحف البحرية في أماكن ضيقة، ولا يقوم العمال بتعقيم الأسطح والأدوات ولا يرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة، بما في ذلك القفازات.

كما أظهرت اللقطات المنشورة أيضًا تعرض الحيوانات لسوء المعاملة قبل ذبحها، حيث يتم غلي الحيوانات بما في ذلك البنغول والكلاب وهي على قيد الحياة.

يشار إلى أن سوق ووهان للمأكولات البحرية يعتقد أنه كان المتسبب في نشر فيروس كورونا لأول مرة، وحذر الخبراء مرارًا وتكرارًا من الأمراض الحيوانية المنشأ وانتقال الفيروسات من الحيوانات إلى البشر.

ومن أمثلة الأمراض الحيوانية المنشأ: فيروس كورونا وسارس والإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية و الطاعون الدبلي وداء الكلب و مرض لايم، وتنشأ هذه الأمراض في الحيوانات قبل إصابة البشر.

وقالت مؤسسة WildatLife إن الأسواق الرطبة في نيجيريا تعمل في التجارة غير المشروعة في الحياة البرية ويمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ والتي تشكل تهديدًا على صحة الإنسان.