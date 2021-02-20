من بينها الشاي والقهوة.. 4 مشروبات يجب تناولها يوميا (صور)

تعتبر المشروبات جزءا من النظام الغذائي ولا تقل أهمية عن الأطعمة الصحية، إلا أن البعض لا يهتم بها كثيرا.

ونظرا لأن العديد من المشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر ولا تقدم أي قيمة غذائية، فمن الضروري التركيز في ما نتناوله.

وفي ما يلي مجموعة من المشروبات التي يجب تناولها بانتظام لجني فوائدها الصحية، وفقا لما أوصت به وزارة الزراعة الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض:

الماء

يعتبر الماء المشروب الأكثر أهمية الذي يجب تناوله في الصباح والمساء، نظرا لأن عنصر H2O أمر حيوي للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمناعة، ويعتبر الماء أساس البقاء على قيد الحياة.

ويمكن أن يؤدي شرب القليل من الماء إلى الإصابة بالجفاف، ما يضعف الوظائف الطبيعية.

المشروبات الخالية من السكر

تحتوي العصائر الجاهزة والمعبأة مسبقا على المزيد من السكر، وتعد خيارا سيئا للصحة. وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أنه من الضروري اختيار المشروبات والأطعمة التي تحتوي على القليل من السكر.

وتعتبر المشروبات الغذائية هي المصدر الأول للسكريات المضافة في الولايات المتحدة، وبدلاً منها، يمكن تناول الماء الفوار بمكونات الفاكهة الحقيقية أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر أو تناول عصير معد في المنزل من الفاكهة والخضراوات الكاملة.

القهوة والشاي

إذا كنت من محبي القهوة أو الشاي الأخضر، فيعتبر تناولهما أمرا جيدا، طالما لا يحتويان على كمية كبيرة من الحليب والسكر.

ولا يعتبر الكافيين سيئا طالما يتم تناوله باعتدال، ويمكن تناول ما يصل إلى 40 ملليجراما من الكافيين يوميا بما يعادل أربعة أكواب من القهوة أو كوبين من الشاي الأخضر.

المشروبات ذات السعرات الحرارية والعناصر المهمة

تختلف احتياجات كل فرد اختلافا كبيرا اعتمادا على نمط حياته ومستوى نشاط اللياقة البدنية والعوامل الأخرى، وتحتاج المرأة إلى 2000 سعر حراري يوميا ويحتاج الرجل إلى 2500 سعر حراري، ولا ضرر من إضافة المشروبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل الحليب القليل الدسم أو الخالي من الدسم، وبدائل الحليب مثل حليب الصويا أو حليب اللوز أو عصير الفاكهة أو الخضار.