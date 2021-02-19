السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل تزويدها بـ100 ألف جرعة من لقاحات كورونا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية طلبت اليوم من إسرائيل تزويدها بـ 100 ألف جرعة من لقاح آخر لفيروس كورونا.

وبحسب قناة ”كان“ العبرية، فإن الطلب طرح في اجتماع رفيع المستوى لوزارتي الصحة الإسرائيلية والفلسطينية، حيث ينتظر الجانب الفلسطيني الرد من إسرائيل على الطلب.

وأفاد مراسل القناة العبرية ”كان“ ‏غال بيرغر بأن اللقاحات التي طلبتها السلطة الفلسطينية تهدف إلى تطعيم عموم الفلسطينيين، وليس تطعيم العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ووفق القناة العبرية، فإن إسرائيل وافقت حتى الآن على نقل 5000 جرعة لقاح فقط إلى السلطة الفلسطينية.

وتم منح الموافقة من قبل رئيس الوزراء نتنياهو في نهاية الشهر الماضي، حيث تم نقل 2000 جرعة لقاح حديثة منها في بداية الشهر، ومعظمها استخدمت لتطعيم الكوادر الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية.

وكان كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية أجروا زيارة سرية، اليوم الجمعة، لمكاتب وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأوردت القناة ”13“ العبرية أن كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية أجروا صباح اليوم الجمعة زيارة سرية إلى مكاتب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، لتمرير لقاحات كورونا.

وأكدت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين اجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين، حيث قام الفلسطينيون خلال الاجتماع بتمرير طلب للمساعدة بإعطاء لقاحات تقوم إسرائيل بنقلها إلى السلطة، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تلتزم بتلبية الطلب.

وأوضحت القناة العبرية أن الزيارة أُجريت بشكل سري حتى لا تعرض المسؤولين الإسرائيليين للخطر، وتم تنسيقها من قبل منسق الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

ومن بين المشاركين، المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور حازي ليفي، ورئيسة خدمات الصحة الجماهيرية شارون الراعي برايس، والمنسق الحكومي لشؤون كورونا نحمان اش، وفق ما نقلته القناة.

وسمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، بنقل 2000 جرعة من لقاحات ”سبوتنيك“ الروسية إلى قطاع غزة، والتي تم التبرع بها من قبل روسيا.