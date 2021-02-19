الهند.. تحجر قلب مريض ووفاته في حالة طبية نادرة يثير ذهول الأطباء

أثارت الحالة الصحية لمريض في العقد الخامس من العمر ذهول وحيرة الأطباء في الهند، إذ توفي نتيجة تحجر قلبه، في حالة طبية وصفت بـ“النادرة جدًا“.

وعُثر على المتوفى، والذي كان بلا مأوى، جثة هامدة في إحدى حدائق مدينة ”غوا“ في الهند، ولكن الأطباء لم يتمكنوا من التوصل لسبب الوفاة آنذاك، لعدم وضوح طبيعة الحالة.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، ساعد التشريح في كشف سبب الوفاة الذي أذهل الأطباء.

ووجد الفريق الطبي بقيادة الدكتور ”بهارات سريكومار“ إن الرجل، والذي لم يتم الكشف عن هويته، توفي بسبب تحجر قلبه.

وقال بهارات إنه لم يسبق أن شهد مثل هذه الحالة، وأوضح أنه ”بعد استخراج القلب أثناء التشريح، كان ثقيلًا للغاية ووزنه أكثر بكثير من القلب الطبيعي“.

كما أشار إلى أنه في حين بدا الشكل الخارجي للقلب طبيعيًا إلى حد ما، إلا أنه اختلف كليًا من الداخل وكان تشريحه صعبًا للغاية ولم يسهل اختراقه، ولكن التشريح كشف عن تكلس البطين الأيسر كليًا، مما ساهم في تصلب القلب وتحوله إلى حجر.

والتكلس هي حالة يحدث فيها ترسب الكالسيوم في الأنسجة الرخوة.

وقال ”بهارات“ إنه في حين عادة ما يرتبط تصلب القلب بحالة تدعى ”تليف عضلة القلب“ EMF تساهم في تغيير تركيبة القلب تدريجيًا واستبدال الأنسجة الطبيعية بأنسجة ليفية صلبة، إلا أنها لم تكن السبب في حالة المتوفى.

وتابع قائلا: ”هذه الحالة نادرة جدًا، وقلما شهدنا مثلها.. وحتى الآن ليس واضحًا السبب الحقيقي وراء هذه الحالة الغريبة للمتوفى ولا يوجد أيضًا دليل علمي بشأنها“.