مشروبات تزيد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. تعرف عليها

لا يعد الاستهلاك العالي للصوديوم السبب الوحيد لارتفاع ضغط الدم، حيث يعتبر الاعتياد على تناول أنواع معينة من المشروبات من مسببات ارتفاعه أيضا.

ويسبب الارتفاع المستمر للضغط في تلف جدران الشرايين الداخلية، التي تعمل على تصلب الأوعية الدموية وتضيقها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويدعو المختصون إلى ضروري تجنب العادات السيئة والمشروبات، التي ترفع ضغط الدم مثل:

مشروبات الطاقة

أظهرت دراسة جديدة أن مشروبات الطاقة تسبب ارتفاع ضغط الدم الانقباضي بنسبة 6.2% وزيادة بنسبة 6.8% في الضغط الانبساطي، كما تسبب أيضا في ارتفاع مستويات هرمون التوتر الكيميائي ”نورإبينفرين“ بشكل كبير بعد تناول مشروبات الطاقة.

الكحول

ارتبط الكحول بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإذا تم تناوله بشكل عرضي فهو يرفع ضغط الدم مؤقتا إلا أن الإسراف في تناوله يعمل على ارتفاعه بصورة دائمة.

مشروبات الكافيين

قد لا يكون للكافيين أي تأثير على ضغط الدم بالنسبة للبعض، إلا أنه يسبب آثارا خطيرة على مرضى الضغط المرتفع بالنسبة لهؤلاء الذين يشربون القهوة وغيرها من المشروبات، التي تحتوي على الكافيين بانتظام.

وفي حال إذا كان الشخص يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فيجب الحد من الكافيين أو الاستغناء عنه تماما.

المشروبات الغازية

تحتوي العديد من المشروبات الغازية على مادة الكافيين، كما تسبب السعرات الحرارية في المشروبات المحلاة بالسكر في رفع ضغط الدم، وتؤدي هذه السعرات الحرارية إلى زيادة كبيرة في الوزن والتي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويعمل ارتفاع ضغط الدم مع زيادة الوزن على زيادة مجهود الجسم لتزويد الأنسجة بالأكسجين والعناصر الغذائية.