دراسة: لقاح فايزر فعال بنسبة 85% بعد الجرعة الأولى

كشفت دراسة أجريت على الأطقم الطبية في مستشفى إسرائيلي، أن الجرعة الأولى من لقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا، فعالة بنسبة 85% في الوقاية من المرض؛ مما قد يشعل جدلا بشأن خطة التطعيم على جرعتين الموصى بها في ظل سعي الحكومات لزيادة توزيع اللقاحات.

وتأتي النتائج التي خلص لها مركز ”شيبا“ الطبي مقارنة مع كفاءة بنسبة 95% تقريبا في نظام التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما باللقاح الذي ابتكرته ”فايزر“ بالتعاون مع شركة ”بيونتيك“ الألمانية.

وجاءت هذه الدراسة، التي ستنشر في دورية ”لانسيت“ الطبية، بعد يوم من تصريحات باحثين كنديين أشارا فيها إلى إرجاء الجرعة الثانية من لقاح ”فايزر“؛ نظرا لمستوى الحماية المرتفع الذي تكفله الجرعة الأولى، كي يتسنى تطعيم أعداد أكبر.

وقال الباحثان، إن نسبة كفاءة الجرعة الأولى من اللقاح 92.6% استنادا إلى تحليل وثائق قدمتها الشركة المصنعة من تجارب المرحلة الأخيرة على البشر إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول.

وفي ذات المرحلة، قالت إدارة الأغذية والعقاقير إن البيانات المستخلصة من تلك التجارب تشير إلى أن اللقاح بدأ يوفر قدرا من الحماية لمن تلقوا الجرعة الأولى، لكن الأمر يحتاج مزيدا من البيانات لتقييم الاستعانة بجرعة واحدة فقط.

وأوضحت ”فايزر“، أنه لم يجر بعد تقييم نظم تطعيم بديلة باللقاح، وأن القرار في أيدي السلطات الصحية.

وذكر مركز ”شيبا“ الطبي، أنه من بين 7214 من أفراد الأطقم الطبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، في يناير/ كانون الثاني، تراجعت الإصابة بمرض كورونا المصحوب بأعراض بنسبة 85% في غضون ما بين 15 و28 يوما.

وتبين أن نسبة الانخفاض الكلية في الإصابات، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ويكشفها الفحص، بلغت 75%.

ولم تعقب ”فايزر“ على هذه البيانات، وقالت في بيان: إنها ”تجري من جانبها تحليلا لفاعلية اللقاح في دنيا الواقع بعدة مواقع بالعالم، بما فيها إسرائيل“.